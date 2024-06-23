Дочь заммэра Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю Гришан сообщил о гибели дочери замглавы Магадана при ударе ВСУ по Севастополю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Магадана Юрий Гришан в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетной атаки на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя главы города Олега Аверьянова. По данным мэра, девочка была на пляже вместе с родителями в момент удара.

23 июня в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали около 100 человек, еще трое погибли. Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки, — написал Гришан.

Глава города добавил, что разделяет трагедию родителей, потерявших ребенка. Он подчеркнул, что светлая память о погибшей девочке будет жить всегда.

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека. Среди них 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За жизни детей борются врачи.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь стали три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый.