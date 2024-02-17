Стало известно о гибели детей в результате атаки ВСУ на российский регион Власти Ясиноватой сообщили о погибших детях в результате атаки ВСУ

Фото: t.me/shevchenko_yas

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на окрестности города. По его словам, в результате обстрела погибли несколько человек, среди которых есть дети. Также он уточнил, что произошло обрушение одного из домов, пострадали несколько человек.

В результате варварского обстрела н. п. Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ) произошло обрушение дома. В результате чего есть погибшие и раненые. Среди них есть дети, — написал Шевченко.

Ранее сообщалось о работе системы противовоздушной обороны в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт не уточнял информацию о разрушениях или пострадавших.

Министерство обороны России также сообщило, что российские системы ПВО перехватили свыше 30 украинских беспилотников за прошедшую ночь. Дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областями. Повреждения получил частный дом в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев добавил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении постройки.