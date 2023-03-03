Стало известно еще об одном пострадавшем при атаке на Брянскую область SHOT: при атаке диверсантов на Брянскую область был ранен мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате атаки украинских диверсантов на Брянскую область, помимо десятилетнего мальчика, пострадал 35-летний мужчина, сообщает Telegram-канал SHOT. Он получил ранение в руку, помощь ему оказали местные жители.

Кроме 10-летнего Феди был ранен 35-летний Олег Ж. из Сушан. У него огнестрел в руку. Мужчине оказали помощь местные жители: женщина перевязала руку, — говорится в сообщении.

Ранее SHOT сообщил о том, что при зачистке области от диверсантов получили осколочные ранения двое российских пограничников. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область стало известно накануне. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что они обстреляли автомобиль, перевозивший детей, в селе Любечане. Погибли двое взрослых мужчин.

Также был ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали и успешно прооперировали. По словам Богомаза, пуля, которая попала в ребенка, была натовского производства.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.