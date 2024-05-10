Стало известно о десятках ударов ВСУ по Херсонской области в День Победы РИА Новости: ВСУ выпустили 38 снарядов по Херсонской области в День Победы

Вооруженные силы Украины нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области в День Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его информации, украинские войска атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Преступный киевский режим 9 мая 2024 года продолжил свои террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов, — заявил источник.

Согласно его данным, ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Пролетарке, Каховке, Царском, Алешках, Днепрянах, Новой Каховке и Великой Лепетихе.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что во время обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в местную больницу. По словам главы региона, под обстрел украинской армии также попало кафе. В результате попадания снаряда здание было разрушено. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.