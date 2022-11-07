Стало известно о денежной компенсации семьям погибших в кафе «Полигон» Губернатор Ситников: семьям погибших в сгоревшем «Полигоне» выплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Официальная страница Сергея Ситникова Вконтакте

Семьи погибших при пожаре в костромском кафе «Полигон» получат выплаты в размере 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников. В своем Telegram-канале чиновник заверил, что он подписал постановление о единовременных выплатах близким погибших.

Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего, — сообщил Ситников.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

Ранее суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

Позднее правоохранители арестовали предполагаемого виновника пожара в «Полигоне». Его заключили под стражу на два месяца по решению Ярославского гарнизонного суда.