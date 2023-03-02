Стало известно о ЧП на пограничных пунктах перед атакой на Брянскую область ВСУ ликвидировали камеры наблюдения на пограничных пунктах перед атакой на Брянскую область

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед нападением на Брянскую область ВСУ ликвидировали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах, сообщает Telegram-канал Mash. По данными канала, в атаке участвовали дроны-камикадзе.

На данный момент Mash сообщает о двух беспилотниках.

Президент России Владимир Путин 2 марта проведет экстренное заседание Совета Безопасности. По информации от инсайдеров в нижней палате парламента, заседание пройдет в течение ближайших часов.

2 марта украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка, о чем рассказал глава региона Александр Богомаз.

Позже ФСБ подтвердила боестолкновение с ВСУ под Брянском. Бои идут в приграничном Климовском районе