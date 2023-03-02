Перед нападением на Брянскую область ВСУ ликвидировали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах, сообщает Telegram-канал Mash. По данными канала, в атаке участвовали дроны-камикадзе.
На данный момент Mash сообщает о двух беспилотниках.
Президент России Владимир Путин 2 марта проведет экстренное заседание Совета Безопасности. По информации от инсайдеров в нижней палате парламента, заседание пройдет в течение ближайших часов.
2 марта украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка, о чем рассказал глава региона Александр Богомаз.
Позже ФСБ подтвердила боестолкновение с ВСУ под Брянском. Бои идут в приграничном Климовском районе