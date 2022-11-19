Стало известно о четвертом погибшем ребенке при взрыве на Сахалине Губернатор Лимаренко: при взрыве дома на Сахалине погибли девять человек, включая четверых детей

Фото: limarenko_official/vk/com

В результате взрыва дома в Тымовском районе на Сахалине число погибших увеличилось до девяти человек, среди них четверо детей, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. По его словам, в ходе ЧП также пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. Сахалинский глава отметил, что тем людям, которые остались без квартир, предложат временное жилье и материальную помощь.

Я сейчас иду встречаться с жильцами дома, чтобы обсудить, как будем (им. — NEWS.ru) помогать. Помогать будем следующим образом: приобретать жилье (временное). Сейчас эти люди находятся у родственников. Также будет материальная помощь. Это будем обсуждать, по каждой семье отдельно будем принимать решение, — заявил Лимаренко.

Губернатор заверил, что спасатели будут продолжать поиски двоих пропавших человек до тех пор, пока они не будут найдены.

Сил и техники достаточно, — отметил Лимаренко.

Глава Сахалинской области также рассказал о специальной комиссии, которая проведет расследование обстоятельств случившегося.

Предварительно эксперты определили следующее: из четырех подъездов три находятся в нормальном состоянии и там люди сейчас проживают. Один подъезд будет демонтирован, после чего людям предложат новое жилье, — заключил губернатор.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5-го по 1-й этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон.