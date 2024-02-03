Стало известно о целях эвакуации Киевом жителей Харьковской области Ганчев: Киев эвакуирует Харьковскую область для превращения ее в плацдарм

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Киевские власти проводят эвакуацию жителей Харьковской области с целью использования объектов гражданской инфраструктуры для размещения личного состава и хранения боеприпасов в интересах ВСУ, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил, что украинская сторона не в первый раз прибегает к подобной тактике.

Тактика нашего противника известна — они всегда прячутся за спинами гражданских. <...> Этот случай также не исключение. Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и поселками нашего региона, — заявил Ганчев.

Он пояснил, что людей якобы эвакуируют, но на самом деле увозят, чтобы они не мешали превращать территорию в плацдарм.

Ранее артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины вместе с личным составом на правом берегу реки Днепр. По данным Минобороны РФ, корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, в Белгородской области система противовоздушной обороны ликвидировала очередной беспилотник. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадал частный дом.