Стало известно о боях в районе курского приграничного села Офицер Лавина: бойцы Северной группировки войск ведут бои у Горналя под Курском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России ведут боестолкновения неподалеку от приграничного села Горналь Курской области, рассказал начальник разведки полка с позывным Лавина в беседе с РИА Новости. По его словам, в настоящий момент российские бойцы осуществляют разведку боем и подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.

Одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте, — сказал Лавина.

Ранее военные медики 810-й бригады морпехов Вооруженных сил России рассказали, как в приграничном районе под Курском спасли мужчину с неразорвавшимся снарядом в шее. Командир передовой медицинской группы с позывным Тяжелый рассказал, что в операции были задействованы две группы: одна оперировала, а вторая была наготове в случае взрыва снаряда.

До этого стало известно, что служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины и чудом спаслись. Как отметил настоятель монастыря отец Питирим, в это время в храме проходила литургия, которую нельзя было закончить преждевременно.

Прежде заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин объяснил, что Горнальский монастырь Свято-Николаевского мужского монастыря — это памятник старины, который дорог для русской культуры и православия. По его словам, российская армия пытается найти методы освободить здание без сильных разрушений.