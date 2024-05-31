Стало известно о бизнесе фигуранта дела генерала Кузнецова в Краснодаре В Краснодаре закрылись отель, кафе и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова

Фото: t.me/moscowcourts*

Лева Мартиросян

В Краснодаре закрылись отель, продуктовый магазин и столовая предполагаемого взяткодателя из дела руководителя главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна, сообщает РИА Новости. Они имели одинаковое название — «Рай».

Закрыты кафе, продуктовый магазин и отель с одинаковым названием «Рай» на улице Грибоедова около Краснодарского высшего военного училища имени генерала Штеменко. Магазин закрылся пару недель назад. На двери кафе появилась табличка с надписью: «временно не работает».

В середине мая появилось видео с коттеджем, который, предположительно, был взяткой Кузнецову. На ролике видно здание кафе «Рай», которое принадлежит обвиняемому в предоставлении взятки Мартиросяну.

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал Мартиросяна по делу о даче взятки начальнику управления кадров Минобороны. До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны, которого подозревают в получении взятки в период с 2021 по 2023 год.

Позже военный суд отклонил жалобу Кузнецова. Он просил пересмотреть решение об ограничении в связи с плохим состоянием здоровья. Фигурант жаловался на щитовидную железу и общее неблагоприятное состояние. По его словам, за решеткой усилилось влияние различных заболеваний, которые появились в связи с участием в работах после ликвидации последствий ЧС на атомной станции в Чернобыле.