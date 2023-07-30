Стало известно новое прозвище Владимира Зеленского Рогов: Зеленского называют «слугой Ирода» за преследования православных на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали прозвище «слуга Ирода» после гонений на православие, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, царь Ирода — персонаж евангельского рассказа, который устраивает преследования православных на Украине и отменяет их традиционные праздники, чтобы удержаться у власти.

Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода, — сказал Рогов.

Рогов отметил, что примером таких «действий Ирода» стал перенос празднования Рождества на 25 декабря.

Ранее Рогов сравнил президента Украины Зеленского со сказочным чудовищем Вием. Таким образом он прокомментировал посещение главой государства разрушенного Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Зеленский записал видеообращение из собора, в котором обвинил в его разрушении российскую сторону. Позднее в Сети появились видеокадры пострадавшего храма. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения киевских властей о попадании Вооруженными силами РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. По его словам, здание было разрушено ракетой украинских систем ПВО.