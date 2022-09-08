Стало известно, насколько увеличилась площадь пожаров в Рязанской области За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров

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Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась еще на 170 гектаров в течение суток, сообщил сотрудник экстренных служб в разговоре с РИА Новости. В агентстве уточнили, что пожары на территории области не утихают уже четвертую неделю кряду. Масштабная волна лесных пожаров началась в регионе с середины августа.

По состоянию на 06:00 мск четверга, за сутки зарегистрировано увеличение площади сгоревших лесов на территории Рязанской области на 170 гектаров, — сообщил спикер.

По словам собеседника агентства, все семь очагов природных пожаров были локализованы. Угрозы для населения и объектов экономики нет. С момента начала возгораний в Рязанской области общая площадь сгоревших лесов составила 30,54 тысячи гектаров.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о полной ликвидации пожаров в Рязанской и Ивановской областях. При этом министр сослался на доклад главы Рослехоза Ивана Советникова.