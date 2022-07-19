Стало известно, на сколько вырос госдолг Новосибирской области за полгода Госдолг Новосибирской области с начала года вырос на 5,5 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный долг Новосибирской области с начала года вырос на 5,5 млрд рублей, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на данные долговой книги. К июлю задолженность достигла 47,5 млрд рублей. 67% госдолга области — это бюджетные кредиты Министерству финансов РФ, а 33% — долг по государственным ценным бумагам области.

В начале года госдолг Новосибирской области составлял 41,9 млрд рублей, за прошедшее с тех пор время регион взял два бюджетных кредита: 500 млн рублей до ноября 2037 года и 6,32 млрд рублей до июня 2038 года.

Рост госдолга означает, что еще больше средств из бюджета пойдет на его выплату, и еще меньше — на нужды региона. При текущей ставке Центробанка Новосибирская область за 16 лет выплатит государству 7,48 млрд рублей.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета страны за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. В рублях эта цифра составила 524 млрд. По сравнению с предыдущим годом в 2021 году увеличилась на 1,9% доля доходов федерального бюджета по отношению к ВВП. Рост доли нефтегазовых доходов за год составил 2%. Ненефтегазовые доходы стали меньше на 0,2%. Доля же расходов бюджета РФ также уменьшилась — за год на 2,4%.