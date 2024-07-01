Стало известно, на сколько упали продажи туров в Крым после атаки ВСУ РСТ: спад продаж туров в Крым составляет 20-30%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на туры на Крымский полуостров и в Дагестан продолжает снижаться, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). По данным союза, бронирования туров на Крым уменьшились на 24%, а на Дагестан — на 14%.

Сравнивая с прошлым годом, когда спрос был выше на 53% и 19% соответственно, можно заметить значительное снижение — на 27% и 5%. Однако продажи на август, сентябрь и октябрь по отелям Крыма остаются высокими, в два-три раза больше, чем в прошлом году.

Крупный туроператор «Алеан» сообщил, что в первые дни после происшествий было много отмен брони, но к середине недели ситуация стабилизировалась. Аннуляций по Дагестану было очень мало. Туроператоры также отметили увеличенные запросы на перебронирование туров с Севастополя на другие части Крыма.

Водолазы продолжают обследовать территории, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины. Погибли четыре человека. Ранее владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка» по имени Александр рассказал о событиях в день атаки ВСУ. По его словам, пляж атаковали пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS в 12:15. В 12:30 на пляж уже приехали сотрудники ГАИ, МЧС и медики. Эвакуация была завершена к 13:15.