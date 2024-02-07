Стало известно, на каком авто скрылись убийцы главы ТИАЛ в Свитино SHOT: убившие главу ТИАЛ в Свитино скрылись на ее автомобиле

Злоумышленники, которые застрелили в Свитино главу завода ТИАЛ Светлану Ф. и двух ее подруг, скрылись с места преступления на автомобиле Mercedes, принадлежавшем убитой предпринимательнице, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудники полиции позднее обнаружили брошенный автомобиль в десятках километрах от места преступления.

Автомобиль нашли на стоянке Пролетарской улице в микрорайоне Пронино в Звенигороде. Эта стоянка расположена на удалении в 37 км от места расправы над женщинами. Сотрудники следственных органов возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном ношении оружия.

Ранее помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что к расследованию дела подключена группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. На теле хозяйки специалисты обнаружили восемь огнестрельных ранений, на телах сестер — по три ранения.

Telegram-канал «112» ранее писал, что Светлана Ф. занимала должность руководителя крупного завода ТИАЛ, производящего полимерную продукцию. Следователи рассматривают две версии убийства: первая связана с бизнес-деятельностью женщины, согласно второй, погибшие могли стать жертвами вооруженного ограбления.