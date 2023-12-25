Стало известно местонахождение Навального «Осторожно, новости»: Навального перевели в колонию поселка Харп в ЯНАО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 3 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации канала, с политиком уже встретился его адвокат.

«Осторожно, новости» сообщает, что состояние Навального удовлетворительное.

Тремя днями ранее сообщалось, что оппозиционер вновь не появился на заседании по его искам к колониям. До сегодняшнего момента о его местонахождении не было известно около 17 дней. Федеральная служба исполнения наказаний подтверждала, что 15 декабря Навального вывезли за пределы Владимирского региона. СМИ утверждали, что политик находится в Москве, однако адвокаты не могли найти его ни в одном из следственных изоляторов. Позднее Владимирский областной суд направил запрос для установления местонахождения политика.

Впервые о том, что Навальный не появился на заседании суда, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) 8 декабря. По ее словам, адвокаты политика весь день простояли возле владимирских ИК-6 и ИК-7, но везде им отказали в посещении. Сотрудники колонии заявили, что в исправительном учреждении нет электричества, поэтому политик не смог принять участие в заседании по видеосвязи.