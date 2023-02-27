Стало известно место генерального сражения спецоперации на Украине Рогов: главная битва спецоперации на Украине пройдет в Запорожье

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Наступление украинских войск на Южном направлении может привести к главной битве в ходе спецоперации, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, наступление украинских войск на юге может стать для них фатальным.

Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму. И тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле, — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Южном направлении в Запорожской области. По его прогнозам, наступление украинских военнослужащих может начаться уже в конце марта, однако все будет зависеть от численности войск. При этом он подчеркнул, что сейчас бойцы ВСУ возводят укрепрайоны на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, основные резервы украинских войск располагаются в Днепропетровской области.