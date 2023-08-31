Стало известно, куда упали обломки сбитого в Воскресенске беспилотника Глава Воскресенского округа: обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в лесу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обломки сбитого в Воскресенском городском округе беспилотника упали в лесу вдалеке от жилой зоны, сообщил в Telegram глава муниципалитета Алексей Малкин. Он уточнил, что дрон нашли вблизи деревни Глиньково. Пострадавших и разрушений нет.

Обнаружено место падения ликвидированного БПЛА в лесу в районе деревни Глиньково вдалеке от жилых домов. Оперативные службы продолжают работу. Нахожусь на месте, — написал Малкин.

Минобороны ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.

До этого в МО РФ заявили о попытке атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве также подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракета были сбиты средствами ПВО. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, осколками сбитой ракеты была повреждена линия электропередачи.