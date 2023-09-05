Стало известно, куда упал сбитый под Истрой беспилотник ВСУ SHOT: сбитый в Истринском районе украинский БПЛА упал в Павловской Слободе

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что сбитый силами противовоздушной обороны в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал в Павловской Слободе. По информации канала, недалеко от места крушения БПЛА находится гараж с газовыми баллонами. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

По данным SHOT, на месте падения обломков БПЛА произошел пожар, а за ним последовало несколько сильных взрывов. Информации о разрушениях сейчас нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным градоначальника, аппараты были сбиты в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. По его словам, в настоящее время идет устранение последствий ЧП.

Позднее Минобороны сообщило, что российские военные утром 5 сентября предотвратили атаку украинских военных с применением беспилотного летательного аппарата. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья.