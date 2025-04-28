Стало известно, куда следовал перевернувшийся под Владимиром автобус Перевернувшийся под Владимиром автобус следовал из Псковской области в Кострому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экскурсионный автобус, который попал в ДТП под Владимиром, следовал из Псковской области в Кострому, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Авария произошла около 02:40 ночи на автодороге М8 «Холмогоры» Москва — Ярославль. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Произошел съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому, — говорится в сообщении.

После инцидента около 35 человек обратились за медпомощью. Всего в салоне автобуса находились 55 человек.

До этого на трассе Санкт-Петербург — Псков вблизи Гатчины произошло массовое ДТП с участием более десяти машин. По предварительной версии, причиной массового столкновения стал гололед на проезжей части. В результате аварии пострадали три человека. ДТП могло случиться из-за нарушений безопасной дистанции между автомобилями.

23 апреля в Севастополе автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем — пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров. Авария произошла на улице Гоголя, по факту ДТП была организована проверка.