Стало известно, куда пропали в зоне СВО нашумевшие гаубицы «три топора» Боец ВС РФ Квока: ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777

Фото: defense.gov

ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777, также известные как «три топора», из-за высокого риска их уничтожения, сообщил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока. По его словам, которые приводит ТАСС, число пораженных только его расчетом целей «идет на десятки». Сейчас, отмечает он, наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы у противника остаются ударные беспилотники.

155-мм — «три топора» — работают в ответ, но их осталось очень мало, и их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем, — рассказывает солдат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Восточной группировки войск уничтожил под Угледаром машину с боеприпасами ВСУ. Это было «прямое попадание» по движущейся цели, после удара снаряды взорвались.

Тем временем накануне ВСУ предприняли попытку пойти в контрнаступление на Сватовско-Кременском направлении. По словам военного эксперта Андрея Марочко, действия противника оказались безуспешными. Противник действовал в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва. Он отметил, что украинские войска не оставляют попыток вернуть утраченные рубежи и позиции, не считаясь со своими потерями.