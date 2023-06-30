Стало известно, куда пошел работать сбивший ребенка экс-депутат Сбивший ребенка в Новосибирской области экс-депутат устроился работать на завод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший депутат Татарского района Новосибирской области, сбивший ребенка в Татарске, устроился работать на завод. Он трудится там прорабом по четыре часа в день, сообщил «КП — Новосибирск» знакомый с ситуацией источник. При этом часть вырученных средств экс-депутат отчисляет государству.

Работает прорабом на заводе. Смена — четрые часа в день. 1903 рубля отчисляет государству, — заявил источник.

Мировой суд в марте 2023 года признал Мамонтова виновным в произошедшей аварии. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Его также лишили мандата и водительского удостоверения на полтора года. Кроме того, до этого экс-депутат выплатил матери пострадавшего ребенка один миллион рублей.

Мамонтов сбил ребенка 30 октября 2022 года. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить мальчика на ноги. Когда это ему не удалось, депутат сел в машину и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда стал ее сосед. Он кричал депутату, чтобы тот вызвал скорую. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.