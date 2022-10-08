Стало известно, куда отправят детей из Херсонской области Стремоусов: детей из Херсонской области направят в Крым, Ростовскую область и на Кубань

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на несколько недель, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. В эфире телеканала «Россия 24» представитель местной ВГА отметил, что передислокация детей связана с обстрелами области со стороны украинской армии и последующей зачисткой территории региона от солдат ВСУ. Стремоусов заверил, что с завтрашнего дня (9 октября) в Херсонской области заработают центры, связавшись с которыми, люди смогут узнать информацию о перемещении детей.

На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город. Сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли с ними связываться... На время зачистки от нацистов периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край, — заявил Стремоусов.

15 сентября стало известно, что по центру Херсона нанесен ракетный удар. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли удар по зданию администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее 5 ракет. По предварительно информации, есть погибшие и раненые.

15 сентября сообщалось, что в Херсоне и Мелитополе прогремели несколько взрывов. В Мелитополе взрывы были слышны около 14 часов по московскому времени. В Херсоне было слышно пять взрывов подряд. Предположительно, в Херсоне могла сработать ПВО. А в Мелитополе взрывы прогремели на выезде из города в сторону Крыма.