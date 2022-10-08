Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на несколько недель, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. В эфире телеканала «Россия 24» представитель местной ВГА отметил, что передислокация детей связана с обстрелами области со стороны украинской армии и последующей зачисткой территории региона от солдат ВСУ. Стремоусов заверил, что с завтрашнего дня (9 октября) в Херсонской области заработают центры, связавшись с которыми, люди смогут узнать информацию о перемещении детей.

На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город. Сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли с ними связываться... На время зачистки от нацистов периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край,заявил Стремоусов.

15 сентября стало известно, что по центру Херсона нанесен ракетный удар. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли удар по зданию администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее 5 ракет. По предварительно информации, есть погибшие и раненые. 

15 сентября сообщалось, что в Херсоне и Мелитополе прогремели несколько взрывов. В Мелитополе взрывы были слышны около 14 часов по московскому времени. В Херсоне было слышно пять взрывов подряд. Предположительно, в Херсоне могла сработать ПВО. А в Мелитополе взрывы прогремели на выезде из города в сторону Крыма.