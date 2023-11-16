Названа дата возвращения брошенной родными в Мексике пенсионерки в Воронеж Оставленная в Мексике родственниками россиянка 17 ноября вернется в Воронеж

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Оставленная родственниками в Мексике россиянка вернется в Воронеж 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области. В городе ее встретят сотрудники Министерства соцзащиты региона, которые проводят ее на съемную квартиру.

Она добирается на поезде и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съемную квартиру, где она выразила желание находиться, — говорится в сообщении.

Ранее консул РФ в Мексике Александр Иващенко сообщил, что пожилая женщина из-за болей в спине не может ходить, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Он уточнил, что Котова с сыном и его женой намеревалась в 2022 году нелегально пересечь границу и попасть в США, ради этого они распродали все имущество, в том числе квартиру, из-за чего Котова осталась без жилья.

Границу у семьи пересечь не получилось, они остались в Мексике. Позже сын Котовой с женой перебрались в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили с вещами у дверей российского консульства. Дипломат добавил, что в России у женщины не осталось родственников. По его словам, пенсионерка хочет добраться до Воронежа и снять там комнату. Консул выразил надежду, что какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь Котовой. Позднее стало известно о ее возвращении в Россию.