Стало известно, кто занял пост врио мэра Сочи Исполняющей обязанности мэра Сочи назначена Светлана Калинина

Исполняющей обязанности мэра Сочи назначена Светлана Калинина, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что Городское собрание приняло отставку бывшего градоначальника Алексея Копайгородского и официально отстранило его от должности.

Об отставке Копайгородского стало известно накануне. Как отмечалось, связано это переходом на новое место работы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение. Копайгородский выразил благодарность главе региона за поддержку его кандидатуры на пост мэра в 2019 году. По его словам, за годы совместной работы был реализован ряд важных и необходимых Сочи проектов.

Также ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.

В среду, 15 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов регионов, поскольку некоторые теперь уже бывшие руководители перешли на федеральные должности. Так, Калининградскую область временно возглавит Алексей Беспрозванных, Кемеровскую — Илья Середюк, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев. Также врио губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин.