Стало известно, кто закрасил муралы участников СВО в Петербурге Муралы участников СВО в Петербурге закрасили коммунальщики

Фото: Константин Чалабов/РИА Новость

Муралы с портретами участников спецоперации около Богословского кладбища в Калининском районе Санкт-Петербурга закрасили коммунальщики, сообщила «Фонтанка». По данным издания, восстановить их обещают при участии районной администрации.

Муралы пришлось закрасить из-за акта вандализма, так как устранить надписи вандалов, не испортив изображения, было невозможно, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации. Там пообещали оказать содействие художникам, которые восстановят муралы.

СК возбудил уголовное дело по факту вандализма, — добавили в пресс-службе Калининского района.

Неизвестные в конце мая испортили портреты участников спецоперации у Богословского кладбища, пожелав всем смерти. Действия вандалов не попали в объектив камер видеонаблюдения.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который осквернил государственный флаг. По ее словам, подозреваемый оказался 45-летним местным жителем. Волк уточнила, что 4 мая в полицию Приморского района поступила информация об осквернении флага. Полотно находилось на доме 48 на проспекте Королева.