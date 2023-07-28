Стало известно, кто устроил взрыв на нефтезаводе в Самаре «112»: взрыв на нефтезаводе в Самаре устроил электрик предприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что самодельное взрывное устройство на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре привел в действие сотрудник предприятия. По информации канала, он занимает должность электрика.

Telegram-канал Baza уточняет, что СВУ было заложено в заброшенном здании одного из цехов. «112» пишет, что подозреваемому в диверсии 42 года. Baza уточняет, что мужчина — уроженец Украины.

По информации канала, мужчина скрылся на автомобиле с места происшествия, однако некоторое время назад его задержали на границе с Казахстаном.

28 июля в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск прогремел взрыв. На опубликованных в Сети кадрах были видны большие клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП могла стать ракета. Он уточнил, что погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек.

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что около ж/д станции в районе Шведской Слободы под Самарой злоумышленники подожгли релейный шкаф. На месте преступления нашли бутылку со средством для розжига.