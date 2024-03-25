Стало известно, кто сообщил о бомбе в петербургском ТЦ «Лондон Молл» «Mash на Мойке»: о бомбе в «Лондон Молле» заявил студент из Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что 18-летний студент Политехнического университета из Санкт-Петербурга заявил силовикам, что заложил бомбу в ТЦ «Лондон молл». По данным канала, молодой человек приехал на учебу из Татарстана.

«Mash на Мойке» уточнил, что парень решил подшутить, однако его слова были восприняты серьезно. Канал напомнил, что службы быстро нашли злоумышленника и вывели его для общения с правоохранителями.

Ранее полицейские задержали мужчину, который заявил о бомбе в ТЦ «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек не смог объяснить свои мотивы, как и ответить на вопросы о том, где бомба и есть ли она вообще.

Как отмечается, гражданин привлек внимание полиции днем 24 марта на территории ТЦ, в разговоре с полицейскими он заметно нервничал и вел себя странно, также заявил, что заложил взрывчатку массой в 10 кг. Из-за этих слов в здании объявили эвакуацию, на место событий прибыли экстренные службы, кинологи и саперы.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России, предлагая им совершить теракт. Политик пояснила, что несовершеннолетним либо обещают вознаграждение, либо, наоборот, детей запугивают.