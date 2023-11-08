Стало известно, кто сбил напавшего на женщину с ребенком мужчину в Люберцах В Люберцах Магабил Бабаев сбил напавшего на женщину с ребенком мужчину

Фото: Прокуратура Московской области

В Люберцах водитель «Соляриса» Магабил Бабаев сбил мужчину, который с мачете напал на женщину с ребенком, пишет Telegram-канал «Мои Люберцы». Бабаев проезжал мимо, когда увидел, что злоумышленник идет по улице, размахивая оружием.

Уроженец Азербайджана — гражданский, однако он быстро сообразил, что может перекрыть дорогу преступнику. Бабаев намеренно сбил злоумышленника, затем развернулся и перекрыл дорогу, оказав помощь правоохранителям. Магабил Бабаев уже на протяжении 20 лет является гражданином России.

По данным Telegram-канала Baza, сначала Магабил подумал, что в руках у преступника муляж. Но после того как тот напал на девушку, мужчина решил действовать.

В тот момент я не знал, что делать. Мысли в голове, что надо его сбить машиной, и всё, — сказал герой.

Инцидент произошел днем 8 ноября. Мужчина, вооруженный мачете, напал на мать с ребенком на пересечении улиц Комсомольской и Кирова. Впоследствии его задержали, нападавшим оказался 36-летний местный житель Роман Концелидзе. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Женщина получила легкий ущерб здоровью, а ее ребенок не пострадал. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по региону отчитаться о ходе расследования уголовного дела.