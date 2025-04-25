Baza: при взрыве автомобиля в Балашихе погиб военнослужащий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что погибшим при взрыве авто в Балашихе Московской области оказался военнослужащий. Авторы подчеркнули, что пока это предварительная информация.

Канал уточнил, что установленная в автомобиле Volkswagen Golf бомба сработала, когда мужчина проходил мимо машины. Авторы пишут, что военнослужащий жил в этом же районе.

Ранее Baza писала, что причиной взрыва припаркованного автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе могла стать детонация самодельного взрывного устройства. По информации канала, бомба была начинена поражающими элементами. Она сработала, когда мимо машины проходил мужчина.

При этом Telegram-канал «112» утверждает, что автомобиль взорвался из-за газобалонного оборудования. Также не исключено, что в машине была неисправна электрика. По данным источника, автомобиль сперва загорелся, а уже после произошел взрыв. Прибывшие на вызов спасатели потушили пламя, на месте работают экстренные службы.

Взрыв в Балашихе прогремел в районе 10:40 утра мск 25 апреля. Трагедия произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. По предварительной информации, в результате погиб один человек. Взрывной волной его тело отбросило к подъезду жилого дома.