Стало известно, кто погиб при подрыве машины в Бердянске В Бердянске подорвали сотрудника колонии

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В Бердянске Запорожской области в результате подрыва машины погиб сотрудник исправительной колонии, сообщила пресс-служба регионального СК. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало, — указано в заявлении ведомства.

Пострадавший, чье имя и должность не уточняются, получил смертельные ранения и скончался на месте взрыва. Работают экстренные службы и криминалисты, изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства. Личности причастных к преступлению пока не установлены, организованы оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сотрудники ФСБ провели задержание подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Уточняется, что речь идет о гражданине России 1983 года рождения, который действовал по указанию украинских спецслужб. Предполагается, что его завербовали осенью 2023 года.