Стало известно, кто побеждает на выборах глав регионов РФ

Фото: rbusargin/vk.com

Роман Бусаргин

По данным ЦИК РФ, на выборах руководителей регионов в России лидируют врио главы Саратовской области Роман Бусаргин (76,44% голосов), глава Удмуртии Александр Бречалов (60,92%), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (84,31%), губернатор Новгородской области Андрей Никитин (84,24%), а также временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (93,37%). Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство с 85,95%.

Как сообщила ЦИК в своем Telegram-канале, в России подошло к концу голосование на выборах всех уровней. Избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС «Выборы», счетчики в Информцентре переключаются в режим «Предварительные итоги голосования».

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Также дистанционно проголосовали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.