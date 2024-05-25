Дудаев раскрыл, кто открыл огонь по полицейским в Петербурге Дудаев: открывший огонь по полицейским в Петербурге является психически больным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге и стрелявший по полицейским, является психически нездоровым человеком, заявил в Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, речь идет о 59-летнем уроженце Чечено-Ингушской АССР.

По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей, — уточнил Дудаев.

Он призвал не распространять слухи о действиях больного человека и подчеркнул, что в данной ситуации нет признаков терроризма или экстремизма. Дудаев также попросил не «раздувать» межнациональный конфликт.

Ранее силовики завершили штурм квартиры на Народной улице. Пресс-служба Росгвардии в Северо-Западном округе уточнила, что сотрудникам пришлось применить табельное оружие, стрелок был нейтрализован.

По данным Telegram-канала «112», в ходе инцидента был ранен один из правоохранителей. По сведениям СМИ, со стрелком вели переговоры, однако вооруженный мужчина отказывался сдаваться. Жителей соседних квартир эвакуировали, территория вокруг дома была оцеплена.