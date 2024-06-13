Стало известно о состоянии пассажирки после крушения вертолета на Урале SHOT: пассажирка разбившегося на Урале вертолета находится в тяжелом состоянии

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Пассажирка вертолета Robinson R44, который совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» в Свердловской области, находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, за жизнь пострадавшей борются врачи.

Как пишет SHOT, 39-летний пилот находится в состоянии средней степени тяжести, а его спутница — в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие, предварительно, находятся в реанимации. На месте крушения работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются.

О происшествии стало известно вечером 12 июня. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Канал отмечал, что на борту находились два человека.

По данным РЕН ТВ, вертолет был частным. Телеканал также утверждает, что полет не согласовали. В то же время Telegram-канал Mash пишет, что пострадавшая в аварии лежит в реанимации с внутренним кровотечением и сочетанной травмой (повреждение органов и опорно-двигательного аппарата).

Telegram-канал «112» выяснил, что при крушении вертолета была допущена ошибка в идентификации пострадавших. Изначально считалось, что на борту вертолета находилась супруга летчика, Анжелика С., однако оказалось, что вместо женщины летела знакомая пилота, 40-летняя Эльнара Д.

До этого стало известно, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. На борту в тот момент находились два человека, никто из них не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.