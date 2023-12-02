Стало известно, кто заминировал взорвавшуюся в руках у подростка кофемолку Baza: взорвавшуюся в руках подростка кофемолку заминировали враги его семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофемолку, взорвавшуюся в руках у 15-летнего школьника в Забайкальском крае, заминировали враги его родителей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, некий пожилой мужчина, у которого они купли дом, был зол на семью и угрожал ее членам.

В конце ноября отец пострадавшего мальчика нашел прибор для измельчения кофе недалеко от дома в городе Балее и забрал его себе. Позже сын решил проверить устройство и подключил его к сети, в результате чего произошел взрыв, а подросток получил серьезные ранения. Ребенка госпитализировали, врачи провели ему операцию по ампутации кисти.

Как стало известно Baza, недавно родители школьника приобрели дом у 67-летнего пенсионера, после чего продавец начал требовать у них еще 300 тысяч рублей, а также угрожать. Предположительно, мужчина и его 25-летний знакомый нашли электродетонаторы в заброшенной золотодобывающей шахте и начинили ими кофемолку.

Ранее у жителя Подмосковья в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. ЧП произошло в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района, в руках у 42-летнего мужчины сдетонировала взрывчатка, прибывшие на помощь медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки, рваные повреждения конечностей и контузию правого глаза.