Стало известно, кто может возглавить правительство ЛНР Пасечник предложил на пост главы правительства ЛНР кандидатуру мэра Миасса

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Егор Ковальчук

Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук представлен в качестве кандидата на должность председателя правительства Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, временно исполняющим обязанности главы кабмина ЛНР будет первый зампред Юрий Говтвин.

[Егор Ковальчук] успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. <...> Всю жизнь Егор Викторович занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность главы города Миасса, — отметил Пасечник.

По его словам, предыдущий глава кабмина республики Сергей Козлов будет работать в ЛНР в новом качестве. Также Пасечник подчеркнул, что экс-председатель правительства региона будет представлен к награде.

Ранее сообщалось, что Руслан Кухарук досрочно покинул пост мэра Тюмени. Его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Глава региона объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года.