Стало известно, кто лидирует на выборах главы Бурятии и Томской области Цыденов и Мазур лидируют на выборах главы Бурятии и Томской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Цыденов

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов и врио главы Томской области Владимир Мазур лидируют в своих регионах на губернаторских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ. Отмечается, что после начала обработки бюллетеней у обоих политиков больше 80% голосов.

Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов. Глава Бурятии Цыденов возглавляет списки на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи ранее в ходе тайного голосования избрали действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова на второй срок. Кумпилов занимал свой пост с 2017 года.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.

Также проголосовали онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.