Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов и врио главы Томской области Владимир Мазур лидируют в своих регионах на губернаторских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ. Отмечается, что после начала обработки бюллетеней у обоих политиков больше 80% голосов.
Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов. Глава Бурятии Цыденов возглавляет списки на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов.
Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.
Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи ранее в ходе тайного голосования избрали действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова на второй срок. Кумпилов занимал свой пост с 2017 года.
10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Участие в голосовании глава государства принял онлайн. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор на голосовании.
Также проголосовали онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.