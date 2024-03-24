Стало известно, кто был страховщиком «Крокус Сити Холла» Страховщиком «Крокус Сити Холла» является компания «Ингосстрах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Имущество собственника «Крокус Сити Холла» было застраховано на компанию «Ингосстрах», сообщили в пресс-службе организации. Представители выразили свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших, добавив, что для них введено упрощенное регулирование убытков в мобильном приложении.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошла ужасная трагедия. «Ингосстрах» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, «Ингосстрах» ввел упрощенное урегулирование убытков, — говорится в сообщении.

ТАСС также передает, что компания пообещала выполнить все свои обязательства перед владельцем «Крокуса». Предварительно, ущерб от произошедшего может составить порядка 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бойцов спецполка «Ахмат-Россия» наградили медалями «За отвагу» после задержания в Брянской области предполагаемых исполнителей теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил, что, помимо медалей, были вручены ведомственные награды.