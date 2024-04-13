Стало известно, кто был целью поджигателя администрации из Владимира Mash: целью поджигателя из Владимира был вице-губернатор Баранов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщил, что целью мужчины, который поджег администрацию во Владимире, был вице-губернатор региона Константин Баранов. По информации канала, политик находился в здании в момент происшествия.

Со ссылкой на Баранова Mash сообщил, что первая бутылка с зажигательной смесью была брошена в окно, а вторая под его автомобиль. Канал уточнил, что транспортное средство спас водитель, который ждал вице-губернатора у входа. В публикации также сообщается, что поджигатель не прятал лицо. По данным Mash, он кинул и третий коктейль Молотова в Hyundai Creta, который принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о хлопках у здания областной администрации во Владимире. По его информации, на место съехались пожарные машины. Информация о пострадавших не поступала.

Издание «Владимирские новости» добавило, что причиной взрывов является бутылка с зажигательной смесью, которую в окно администрации кинул мужчина. По его информации, емкость отскочила и упала рядом, по предварительным данным, никто не пострадал.