Стало известно, кому поручили расследовать взрыв на Крымском мосту «Коммерсант»: взрыв на Крымском мосту поручили расследовать военному спецуправлению СК

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным, пишет «Коммерсант». Специалисты спецуправления, в частности, разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных ВСУ против мирных жителей Донбасса.

Следственная группа насчитывает уже несколько десятков человек, включая военных следователей, специалистов МВД, Минобороны и ФСБ. В рамках нового расследования назначено несколько экспертиз, в том числе взрывотехническая, которая должна установить состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, предположительно находившегося в грузовике.

По предварительным данным, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое не должно было вызвать подозрений в случае проверки, возможно, усиленное фабричной взрывчаткой.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что взрыва Крымского моста могло не быть, если бы службы безопасности действовали согласно должностным инструкциям. По его словам, из-за угрозы ударов по мосту следовало объявить «красный» уровень террористической угрозы в регионе. Также эксперт отметил, что сотрудник ГИБДД, который пропустил фуру на мост, не осмотрел ее должным образом.