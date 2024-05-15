Стало известно, когда жители Курской области выберут нового губернатора Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября

Фото: kremlin.ru

Роман Старовойт

Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона. Исполняющим обязанности главы области после назначения Романа Старовойта руководителем Минтранса стал Алексей Смирнов.

У нас с вами единый день голосования — 8 сентября 2024 года. <...> Выборы пройдут в этот день, — отметили в избиркоме.

Накануне Государственная дума России утвердила новый состав кабинета министров. В него вошел в том числе и Роман Старовойт. Депутат Госдумы Александр Толмачев до этого предположил, что бывший глава Курской области сможет увеличить долю городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного до 85%. По его словам, он — опытный управленец, который инициировал в Курской области реформу городского транспорта.

В среду, 15 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов регионов. Так, Калининградскую область временно возглавит Алексей Беспрозванных, Кемеровскую — Илья Середюк, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев. Также врио губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин.