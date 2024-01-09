Стало известно, когда Залужный планировал наступление на Крым BI: Залужный хотел провести операцию в Крыму в 2022 году, но США были против

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный хотел в 2022 году провести «дерзкое контрнаступление» на Крым, сообщает издание Business Insider со ссылкой на книгу журналиста Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут». По его сведениям, генерал планировал прорваться через Запорожье к Азовскому морю, чтобы изолировать ВС РФ на полуострове, но США, предоставлявшие военную помощь Киеву, выступили против этого плана.

Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый «сухопутный мост», чтобы изолировать силы Российской Федерации в Крыму, — говорится в публикации.

Американские чиновники с осторожностью отнеслись к предложениям генерала. Они порекомендовали Киеву вместо продвижения к Крыму взять Херсон, поскольку Украина не имела «обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг». Залужный не был согласен, он считает, что Украина «должна атаковать там, где должна, а не там, где может».

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении. Он добавил, что за неделю российские военные установили 25 новых минных полей.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать «линию Суровикина» на небольшом участке в Херсонской и Запорожской областях из-за навязанной инструкторами НАТО американской тактики ведения боя. По словам корреспондента, из-за этого украинское командование заявило о переходе к позиционной обороне.