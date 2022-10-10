Стало известно, когда возобновится грузовое сообщение на Крымском мосту Аксенов: грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РБК. Он отметил, что все работы по восстановлению моста планируется завершить в течение месяца-полутора.

Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания, — сказал Аксенов.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.