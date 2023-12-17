Стало известно, когда восстановят ж/д сообщение новых регионов с Россией РЖД: ж/д сообщение новых регионов с Россией восстановят после завершения СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Регулярное железнодорожное сообщение новых регионов с Россией будет восстановлено очень быстро после прекращения специальной военной операции на Украине, заявил глава РЖД Олег Белозеров в эфире Первого канала. По его словам, это вопрос не денег, а безопасности.

После прекращения боевых действий оно будет восстановлено очень-очень быстро. Главное, прекратить боевые действия, и этот вопрос касается, прежде всего, безопасности. Это не вопрос денег, не вопрос подходов — вопрос безопасности в отношении людей, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда сообщил, что ВСУ пытаются дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети России. Говоря об этом, глава государства призвал всех работников отрасли проявлять должную бдительность.

До этого движение поездов на черноморском побережье после шторма полностью восстановили. В настоящее время все поезда следуют по расписанию. В РЖД отметили, что к ликвидации последствий шторма привлекали 165 человек и специальную технику. В рамках восстановительных работ было уложено 115 метров пути, смонтирована контактная сеть близ станции Лазаревская и размещено более 300 железобетонных волнорезов.