Стало известно, когда в Запорожской области откажутся от гривен Балицкий: с 1 января 2023 года все расчеты и операции в Запорожье будут производиться в рублях

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С 1 января 2023 года в Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил России, все расчеты и операции будут производиться исключительно в рублях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, гривны в области перестанут использоваться как официальная валюта, передает «МК в Крыму».

При этом Балицкий подчеркнул, что украинскую валюту по-прежнему можно будет обменять на рубли в отделениях МРБ банка и ПСБ банка. Он уточнил, что сотрудники банков будут принимать как купюры, так и монеты.

Врио главы Запорожской области также отметил, что до 1 января в регионе продолжат принимать как рубли, так и гривны. Сдачу при покупках в магазине также можно будет брать в обеих валютах.

Ранее в администрации Херсонской области рассказали, что работающие в регионе банки уже приступили к обмену гривны на рубли, хотя такие операции должны были начаться только в 2023 году. Курс составляет 1,25 рубля за одну гривну. Власти порекомендовали местным жителям не затягивать с обменом, напомнив, что оборот украинской валюты на территории области полностью прекратится с января. В администрации региона добавили, что обменять гривны на рубли жители могут в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ банка.