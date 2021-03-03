Стало известно, когда в Подмосковье отменят ряд ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d57332a8-7c54-11eb-bef4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области ряд эпидемиологических ограничений будут отменены до конца текущей недели. В настоящее время готовится соответствующее постановление губернатора региона.

До конца недели снимем все ограничения. Ждём постановления губернатора, — цитирует РИА Новости источник в правительстве Подмосковья.

Министерство культуры региона в середине февраля выпустило распоряжение, согласно которому заполняемость в театрах, кинозалах, концертных организациях не может превышать 75% от количества мест. Документ также предусматривал сохранение требований Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Раменском закрыли самый большой в Московской области временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Там размещалось 2,2 тысячи инфекционных коек.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 10,1% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. Теперь, с учётом последних данных, общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии выросло до 4 268 215 человек.