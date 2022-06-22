Стало известно, когда в Новосибирске можно будет увидеть парад планет

Фото: shutterstock.com

24 июня жители и гости Новосибирской области смогут увидеть парад шести планет: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венера и Луна выстроятся в ровную линию на небосводе, сообщили сотрудники Большого Новосибирского планетария. Эксперты уточнили: чтобы увидеть некоторые космические объекты, понадобится телескоп, пишет «Сиб.фм».

Для того чтобы увидеть некоторые из планет, нужно приготовить телескоп — Нептун и Уран не так просто заметить, — рассказали сотрудники планетария.

Специалисты уточнили, что построение планет займет около трех часов: в час ночи будет виден глава парада Сатурн, а к четырем часам утра все небесные тела выстроятся в единую линию. В планетарии отметили, что желающим придется поторопиться, так как редкое космические явление будет сложно разглядеть из-за рассвета. Астрономы посоветовали начать наблюдение за час до восхода солнца.

31 мая в 08:15 по московскому времени прошел мощный метеорный шторм: с неба падали по 10 метеоров в секунду, сообщили в Московском планетарии. На поток космических объектов могли посмотреть люди из юго-западной части Европы (Канарские острова), запада Африки, юго-восточной части Северной Америки и северной части Южной Америки.