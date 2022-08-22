МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Москве

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Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие три дня на территории Москвы из-за жаркой погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Спасатели просят не разводить открытый огонь.

В период с 00.00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс), — сказал собеседник агентства.

Он также посоветовал москвичам и гостям столицы соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что на этой неделе в городе в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка. Тишковец назвал причиной юго-восточный вынос воздушных масс со стороны Рязанской и Владимирской областей, так как там горят торфяные болота.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал территории Подмосковья, находящиеся под угрозой из-за лесных пожаров. По словам главы региона, это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура. Там и во всех других уголках субъекта РФ он призвал быть предельно аккуратными во время летнего отдыха.