Губернатор Воробьев рассказал, когда в квартиры Подольска вернут тепло Губернатор Подмосковья: отопление в квартиры Подольска вернут днем 7 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отопление в дома микрорайона Климовск в подмосковном Подольске планируется вернуть к середине дня воскресенья, 7 января, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В произошедшем виноват владелец частной котельной, написал он в своем Telegram-канале. Власти региона делают все возможное, чтобы как можно скорее решить проблему.

Двое суток работаем в Климовске, где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб. Владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Мы же подключили к ликвидации последствий предприятия из разных округов Подмосковья, — отметил он.

По словам главы региона, всего в Климовске 170 домов, которые остались без тепла. В ближайшие часы будет запущен второй котел на 20 Гкал на котельной завода, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры.

После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня. Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное, — добавил он.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отключением отопления и электроэнергии в Подмосковье. Чрезвычайная ситуация наблюдалась в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском районах.

Как заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.