Стало известно, когда в Крыму начнется полноценный курортный сезон Аксенов: полноценный курортный сезон в Крыму начнется после завершения СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Аксенов

Полноценный курортный сезон в Крыму начнется после завершения СВО, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью информационному порталу «Крым 24». Тем не менее, отметил он, власти полуострова пытаются достичь целевых показателей.

Курортному сезону быть, есть, конечно, вопросы с логистикой. Уверен, что полноценный курортный сезон, конечно, будет после окончания СВО. Но тем не менее пытаемся достичь целевых показателей, — сказал он.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что угрозы атак со стороны ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму. По ее словам, попытки запугивания крымчан не работают, что подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова. Она отметила, что в Крыму зафиксирован огромный приток жителей. По ее словам, в Ялте только в детских садах и школах прирост за последние два года составил 20%.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены. При этом он раскритиковал слишком осторожный подход к строительству морского курорта в Запорожской области.